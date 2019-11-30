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Штормовое предупреждение объявили в Крыму

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Штормовое предупреждение объявили в Крыму

Симферополь, 30 ноября. Жителей и гостей полуострова Крым предупредили о возможном шторме в воскресенье. Соответствующее сообщение в субботу распространило региональное ГУ МЧС.                                                     

«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по республике Крым на 1 декабря», — говорится в сообщении.

На территории полуострова ожидаются сложные погодные условия. Так, в воскресенье синоптики прогнозируют переходящие в снег, местами очень сильные осадки. Также ожидается усиление северо-западного ветра, его порывы составят от 22 до 27 метров в секунду.                                                                                                         

Столбик термометра в дневное время суток в субботу будет показывать от 7 до 12 градусов тепла, а в воскресенье температура может понизиться до минус 1 градуса.

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