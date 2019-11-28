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Крымчане заступились за врача, который посоветовал пациенту «приложиться к мощам»

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Крымчане заступились за врача, который посоветовал пациенту «приложиться к мощам»

Симферополь, 28 ноября. Севастопольский врач выписал шутливый рецепт пациенту, предложив ему поехать и «приложиться к святым мощам».

Необычный рецепт появился в соцсетях. Документ датирован 29 августа 2019 года.

«При неэффективности лечения у доктора по его назначениям рекомендуется поездка к мощам святителя Луки Войно-Ясенецкого в Симферополь», — указывается в рецепте.

Крымчане заступились за врача, который посоветовал пациенту «приложиться к мощам»

В соцсетях усомнились в подлинности рецепта. Пользователи решили, что заверенный украинской печатью документ, это подделка.

Но позднее выяснилось, что некоторые врачи по-прежнему используют личные печати, выданные ранее. Крымчане заступились за врача.

Она из жительниц Севастополя указала, что ее бабушка неоднократно обращалась к этому врачу за помощью.

«Моей бабушке с ее хроническим бронхитом он почему-то про мощи не писал. Может, потому, что она четко следовала и следует его назначениям?» — отметила местная жительница, ее комментарий приводит ForPost.

Женщина добавила, что врач — настоящий профессионал. Она посоветовал всегда прислушиваться к словам специалиста. 

Крымчане попросили чиновников из департамента здравоохранения Крыма разобраться в ситуации прежде, чем делать какие-то выводы. Они считают, что из-за одного шутливого репецта нельзя лишать врача работы.

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