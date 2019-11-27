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Шесть самолетов не долетели до Крыма, приземлившись на Кубани

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Шесть самолетов не долетели до Крыма, приземлившись на Кубани

Симферополь, 27 ноября. Шесть самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту «Симферополь», отправили на запасной аэродром в Анапу и Краснодар, сообщили в пресс-службе крымской воздушной гавани.

Два рейса отменили, девять задержались из-за тумана. Синоптики обещают, что туманная погода сохранится до вечера.

Как отметили в аэропорту «Симферополь», пассажиры, рейсы которых задержаны, получают дополнительные услуги. Как отмечает ForPost, пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» из Анапы отправили в Крым на автобусах.

28 ноября в Крыму ожидается облачная погода и туман, видимость ухудшится до 500 метров. Водителей попросили быть внимательными за рулем.

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