Феодосия, 26 ноября. Полиция Феодоссии задержала работника, который обокрал своего нанимателя во время ремонтных работ в квартире. Им оказался 48-летний ранее судимый местный житель.

Примечательно, что внимания вора привлекли не драгоценности или дорогие аксессуары, за которыми обычно охотятся преступники, а декоративный зуб кашалота с росписью, который хранился в ремонтируемой квартире в качестве украшения. Злоумышленник воспользовался моментом, когда хозяин отошел, и украл необычную реликвию, которую впоследствии продал, сообщает ForPost.

Однако праздновать удачное ограбление мужчине пришлось не долго. Полиции удалось не только выйти на след преступника, но и вернуть похищенное его законному владельцу.

«Ущерб составил 5000 рублей. Похищенный зуб кашалота найден полицейскими и возвращен владельцу», — заявили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Теперь подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускает ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом