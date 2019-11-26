Азовское побережье Крыма накрыло ковром из медуз

На Азовском побережье Крыма в поселке Мысовое тысячи крупных медуз оказались выброшены на берег, который стал выглядеть, как брусчатка на мостовой. В основном — это крупные аурелии и корнероты, которые могут очень болезненно жалить купальщиков во время туристического сезона. При этом у берега «плещется» настоящий ковер из медуз, их количество подсчитать невозможно — тысячи. Свидетелем необычного явления стал корреспондент Федерального агентства новостей.

Сейчас побережье Азова фактически пустынное, поэтому никто медуз не убирает. Стоит отметить, что температура воздуха в Крыму ночью достигает минусовых температур, и разложение этих беспозвоночных происходит без запаха, мух и других неприятных последствий. У медуз нет врагов в Азовском море, как, впрочем, и на берегу, поэтому съесть тысячи мертвых желеобразных тел просто некому. Впрочем, есть надежда, что ближайший сильный шторм унесет эту желеобразную массу в открытое море. Местные жители полагают, что гибель медуз связана с сильным штормом, пришедшим в Крым на прошлой неделе.

Напомним, жители Приморско-Ахтарского района Краснодарского края и Таганрога стали свидетелями обнажившегося побережья Азовского моря. Очевидцы указали, что Азовское море отошло от береговой линии не менее чем на 100 метров. По некоторым данным, причиной отлива мог стать сильный ветер. Так, в Новороссийске синоптики за несколько дней до этого зафиксировали ветер со скоростью до 38 метров в секунду.

Позже МЧС РФ подтвердило информацию о том, что причиной необычного отлива в Азовском море стала сильная сгонная волна. Кроме того, сотрудники ведомства отметили, что заранее предупреждали о возможном сгоне воды в выходные. Прогноз сбылся, и у побережья Приморска-Ахтарска море отступило примерно на 100 метров от прежней береговой линии.

Корреспондент Федерального агентства новостей поинтересовался у экологов, что могло стать причиной такого сильного отлива в Азове. Как рассказал директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков, в Азовском море произошло распространенное и известное природное явление — сгон. Он происходит посредством давления ветра на водную поверхность.

«Постоянно дующий ветер отжимает воду в направлении своего движения. Когда ветер меняет свое направление, то вода возвращается. Это достаточно распространенное и известное природное явление в Азове. Ничего сверхъестественного в этом нет», — объяснил Пешков.

Председатель Международного социально-экологического союза Святослав Забелин согласился с коллегой, признав, что причиной сильного отлива является усиление ветра.

«Никаких угроз там нет. Вода может быть чуть дальше, чуть ближе», — рассказал он.

В свою очередь гидролог и специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов назвал три фактора, которые привели к сильному отливу в Азовском море. По его словам, в их число входит огромная скорость ветра, достаточная его продолжительность и сгонное направление ветра. Эксперт обратил внимание, что такие отливы происходят довольно редко и лишь при условии сильного ветра, который дует с берега в сторону моря. В случае направления ветра с моря на сушу формируется полярное явление — нагон воды.

«Должны сложиться три фактора: сильный ветер долго дует в сгонном направлении, тогда и образуется такое явление», — объяснил специалист.

Болгов также добавил, что это явление происходит на мелководных водоемах, а опасность от таких отливов есть только для судоходства.