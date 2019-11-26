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Севастопольцы остались довольны новым сквером у библиотеки имени Толстого

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Севастопольцы остались довольны новым сквером у библиотеки имени Толстого

Севастополь, 26 ноября. Сквер у Центральной городской библиотеки имени Л.Н. Толстого открылся в Севастополе после реконструкции. Горожане оценили благоустройство небольшой площади у памятника линкору «Севастополь».

Официальное открытие сквера назначено на 1 декабря, однако горожане могут уже сейчас оценить итоги реконструкции. Сквер выложили новой плиткой, установили новые лестницы и парапеты. При этом материал напоминает гранит и хорошо вписывается в общую композицию.

Кроме того, возле библиотеки появились многочисленные лавочки, они удачно вписываются в общее пространство и не выглядят излишними. В сквере предусмотрены пандусы, чтобы его могли посещать все без исключения.

Как отмечает ForPost, особое внимание уделили «каноничным» севастопольским фонарям. Горожане результатами реконструкции довольны, некоторые уже гуляют по скверу и отзываются об изменениях положительно.

Решение о реконструкции сквера было принято в марте текущего года по итогам голосования на сайте правительства Севастополя. Горожанам было предложено выбрать будущее устройство 13 общественных пространств и зеленых зон, в том числе в селах Орлиное, Кача, Терновка, и скверов на проспекте генерала Острякова, площади Геннериха и на улице Маринеско.

Ранее сообщалось, что в Севастополе централизуют психиатрическую больницу на Фиолентовском шоссе после ремонта одного из корпусов. Объединение психиатрических отделений на Фиолентовском шоссе сделает пребывание пациентов в медучреждении более комфортным и позволит правильно обеспечить службу медицинской помощи.

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