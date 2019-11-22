Психиатрическую больницу в Севастополе ремонтируют перед объединением отделений

Севастополь, 22 ноября. Психиатрическую больницу на Фиолентовском шоссе централизуют в Севастополе после ремонта одного из корпусов, сообщил заместитель директора горздрава Владислав Нусинов.

В данный момент ремонтируют административный корпус психиатрической больницы, куда потом переедут детское психоневрологическое отделение №8 и стационарное психиатрическое отделение №5, сообщил Нусинов. По его мнению, объединение психиатрических отделений на Фиолентовском шоссе сделает пребывание пациентов в медучреждении более комфортным и позволит правильно обеспечить службу медицинской помощи.

«В административное здание войдут психиатрическая поликлиника для взрослых, наркологическая поликлиника, участки для реабилитационного наблюдения и амбулаторного пребывания пациентов. По сути, мы всю амбулаторную службу централизуем и отремонтируем к середине следующего года», — приводит слова чиновника ForPost.

При это в здании на Очаковцев, где сейчас расположены другие психиатрические отделения, организуют физкультурный диспансер. Отмечается, что сперва там пройдет капитальный ремонт.