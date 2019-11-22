Сильный ветер сорвал крышу со школы в крымском Джанкое

Симферополь, 22 ноября. Сильный ветер сорвал крышу со школы №7 города Джанкоя, расположенного на Крымском полуострове. О происшествии сообщили в экстренных службах региона.

«Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе №7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 квадратных метров, никто не пострадал», — рассказал источник.

Глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов сообщил ТАСС, что занятия в школе отменили до понедельника. Сейчас на месте ЧП работает комиссия, которая оценивает площадь повреждений и ущерб.

Отметим, что в связи с сильным ветром в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 22 ноября скорость ветра в Симферополе составит от 22 до 25 метров в секунду. Кроме того, по данным ГУП «Крымэнерго», из-за стихии на полуострове возникли проблемы с электроснабжением некоторых населенных пунктов.