Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Сильный ветер сорвал крышу со школы в крымском Джанкое

60
0 Оставить комментарий

Сильный ветер сорвал крышу со школы в крымском Джанкое

Симферополь, 22 ноября. Сильный ветер сорвал крышу со школы №7 города Джанкоя, расположенного на Крымском полуострове. О происшествии сообщили в экстренных службах региона.

«Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе №7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 квадратных метров, никто не пострадал», — рассказал источник.

Глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов сообщил ТАСС, что занятия в школе отменили до понедельника. Сейчас на месте ЧП работает комиссия, которая оценивает площадь повреждений и ущерб.

 

Отметим, что в связи с сильным ветром в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 22 ноября скорость ветра в Симферополе составит от 22 до 25 метров в секунду. Кроме того, по данным ГУП «Крымэнерго», из-за стихии на полуострове возникли проблемы с электроснабжением некоторых населенных пунктов.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров