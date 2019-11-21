Штормовой ветер принес холода в Крым

Симферополь, 21 ноября. Сильный ветер принес в Крым холода, сообщили в региональном гидрометцентре. Жителям полуострова посоветовали менять гардероб на зимний.

В Крыму объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра усилились до 27 метров в секунду. Крымчане сообщают, что в некоторых населенных пунктах ветер валит деревья.

В ближайшие сутки в Симферополе ожидается облачная погода, ночью температура воздуха составит 3 градуса мороза. Днем потеплеет до 3-5 градусов со знаком плюс.

Только на южном берегу Крыма сохранится плюсовая температура в течение ночи, пишет ForPost.

Ране сообщалось, что минувшая ночь в Москве стала одной из самых холодных с начала осени.