Вина с этикеткой «Крымский мост» выпустят к Новому году

Симферополь, 19 ноября. Эксклюзивные вина с этикеткой «Крымский мост» поступят в продажу 24 декабря, сообщили в инфоцентре моста.

Лимитированная коллекция появится на полках фирменных магазинов. Акция приурочена к открытию железнодорожного сообщения между Крымом и материковой частью России.

Вина изготовят предприятия Краснодарского края, крымские «Массандра» и «Новый Свет». Каждый винзавод выпустит по 19 тысяч бутылок, пишет ForPost.

Массандровский винзавод приготовил серию вин «Мускат белый Красного камня» и «Херес Массандра». А «Новый Свет» подготовит коллекцию шампанского Rose.

Ранее сообщалось, что с 8 ноября стали доступны билеты на поезда в Крым. Добраться по железной дороге до полуострова можно из Москвы и Петербурга. Эксперты считают, что именно в крупных городах России много желающих поехать в Крым.