Бесплатные автобусы запустили в центре Севастополя

Севастополь, 16 ноября. Новую схему движения общественного транспорта запустили в центре Севастополя, сообщили в городском департаменте транспорта.

Одним из нововведений стал бесплатный проезд в автобусах №13 и 13-А. Уточняется, что автобус №13 курсирует по Центральному кольцу, №13-а следует от хладокомбината в центр Севастополя.

Городские власти ввели новую схему, чтобы решить проблему пробок в связи с реконструкцией улицы Большая Морская, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что подрядчик заявил о готовности парка Победы в Севастополе. Рабочие завершают пусконаладочные работы и готовятся к передаче объекта на баланс города.