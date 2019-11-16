Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Бесплатные автобусы запустили в центре Севастополя

56
0 Оставить комментарий

Бесплатные автобусы запустили в центре Севастополя

Севастополь, 16 ноября. Новую схему движения общественного транспорта запустили в центре Севастополя, сообщили в городском департаменте транспорта.

Одним из нововведений стал бесплатный проезд в автобусах №13 и 13-А. Уточняется, что автобус №13 курсирует по Центральному кольцу, №13-а следует от хладокомбината в центр Севастополя.

Городские власти ввели новую схему, чтобы решить проблему пробок в связи с реконструкцией улицы Большая Морская, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что подрядчик заявил о готовности парка Победы в Севастополе. Рабочие завершают пусконаладочные работы и готовятся к передаче объекта на баланс города.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров