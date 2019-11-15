Подрядчик заявил, что парк Победы в Севастополе готов к передаче городу

Севастополь, 15 ноября. Подрядчик АО «Ривьера» пообещал в ближайшее время завершить реконструкцию парка Победы в Севастополе.

Руководитель подрядной организации Александр Бровкин рассказал, что рабочие проводят пусконаладочные работы на фонтанах и электросетях. Он пообещал, что подготовка к передаче объекта заказчику завершится в течение двух-трех недель.

«Я запускаю фонтаны, еще раз демонстрирую все работы полностью, и потом это уже вопросы балансодержателя», — отметил Бровкин, его цитирует ForPost.

По его собственной оценке, объект готов к передаче на баланс города. Издание сообщает, что в департаменте капитального строительства Севастополя сделали «Ривьере» ряд замечаний.

Чиновники выявили недостатки при укладке плитки в парке, а севастопольцам не понравилась работа фонтана. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил Бровкину довести дело до конца.

Ранее сообщалось, что в Крыму продолжается строительство исторического парка «Федюхины высоты». Создатели проекта приступили к озеленению рекреационной территории.