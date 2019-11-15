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Пропавшую пятилетнюю девочку в Крыму нашли погибшей

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Пропавшую пятилетнюю девочку в Крыму нашли погибшей

Симферополь, 15 ноября. Тело пропавшей пятилетней девочки нашли в канаве, сказал глава Раздольненского района Крыма Андрей Захаров.

Останки были закопаны в канаве, ребенка опознали, пишет ТАСС. Это Даша П., которая пропала во вторник, ее искала полиция и более двух сотен добровольцев.

По данным СМИ, отец оставил ребенка одного в доме и запер дверь на ключ, а когда вернулся, то не нашел девочку. Инцидент произошел 12 ноября. Уточняется, что отец искал Дашу целые сутки, а потом обратился с полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Девочка жила со своим двухлетним братом и отчимом, их мать бросила семью.

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