Журналисты из 12 стран мира осмотрели Ливадийский дворец в Крыму

Севастополь, 14 ноября. Группа журналистов из разных стран от Европы до Вьетнама в среду посетила в Крыму Ливадийский дворец-музей. Представители международных СМИ провели встречу с общественно-политическими деятелями, представителями разных конфессий полуострова и национально-культурных общественных объединений, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Крым посетили журналисты из Сербии, Словакии, Италии, Франции, ЮАР, Кении, Конго, Индии, Замбии, Вьетнама, Узбекистана и Португалии. Они выслушали представителей российской стороны, задавали вопросы и с большим удовольствием осмотрели экспозиции Ливадийского дворца, известного во всем мире как место, где в 1945 году проходила Ялтинская конференция руководителей трех союзных держав — СССР, США и Великобритании.

Экскурсия прошла по основным залам дворца, где в свое время работали в ходе Ялтинской конференции президенты Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт и Иосиф Сталин. Большинство журналистов фотографировали все на телефоны и обменивались мнениями.

Во время выступлений как российских, так и иностранных общественных деятелей журналисты внимательно слушали и делали пометки в своих блокнотах. Встреча продлилась несколько часов, до позднего вечера. По завершению конференции гости отметили, что впечатления о встрече у них остались самые лучшие.

Журналистка одной из крупнейших газет Сербии «Kurir» Елена Пронич рассказала, что не боялась приезжать в Крым. Ей было важно лично посетить полуостров, чтобы узнать, как живут местные жители, какая обстановка сегодня в Крыму.

«Я увидела нормальную жизнь, прекрасную природу, прекрасное море. Люди живут мирно и дружелюбны друг к другу. И это мое мнение. Я впечатлена», — отметила Пронич.

Политический обозреватель итальянской газеты «La Stampa» Джульетто Кьеза рассказал, что бывал в Крыму неоднократно, это важно, по его словам, поскольку дает возможность понять о том, какая ситуация сегодня складывается в России. При этом он отметил, что уверенность некоторых западных политиков в том, что Крым можно будет «вернуть» — «это что-то совершенно невозможное». Также он добавил, что западные СМИ зачастую выдают о Крыме фейковые новости.