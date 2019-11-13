Севастополь, 13 ноября. В центре Севастополя начались съемки многосерийной мелодрамы с рабочим названием «Я не твоя». Отмечается, что работа над сериалом длится несколько месяцев, сцены уже снимали в аэропорту Симферополя и в Балаклаве.

Исторический центр Севастополя превратили в съемочную площадку. Как пишет издание ForPost, в среду съемки проходят на центральном холме Севастополя: на улице Володарского и в Морской библиотеке на проспекте Нахимова. Как рассказал актер массовых цен Сергей Киселев, съемки идут интенсивно и очень весело. Как уточнили журналисты, над проектом работает кинокомпания Cosmos Studio, заказчиком сериала выступает телеканал «Россия 1».

Режиссер постановщик картины — Дмитрий Черкасов, а оператор-постановщик — Борис Литовченко. сообщалось, что

Ранее сообщалось, что продолжение «Гардемаринов» начали снимать в Крыму. Гардемарины получат очередное сложное поручение от Екатерины II. В фильме сыграют: Дмитрий Харатьян, Ольга Машная, Анна Семенович, Дима Билан, Кристина Орбакайте и Михаил Боярский. Режиссером ленты является Светлана Дружинина. В своем аккаунте в Instagram она опубликовала несколько кадров со съемок.

18 апреля СМИ сообщили, что российский актер Михаил Боярский улетает в Крым на съемки фильма «Гардемарины-4». Примечательно, что в предыдущей части картины его герой — де Брильи — погиб на водяной мельнице. Однако режиссер нашла способ вернуть к жизни легендарного шевалье.

Дмитрий Харатьян рассказывал, что на съемки фильма «Гардемарины-4» может уйти несколько лет. По его словам, в центре сюжета четвертого эпизода известной ленты будут дети главных героев.

Напомним, первый фильм о приключениях гардемаринов вышел на экраны в 1988 году. Главные роли в ленте исполнили Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева и Михаил Боярский.