Капитальный ремонт роддома №2 в Севастополе начнется до конца года

Севастополь, 12 ноября. Капитальный ремонт родильного дома №2 в Севастополе начнется в декабре, сообщили власти города.

Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин рассказал, что на время ремонта пациенты будут переведены в роддом №1. Мест в первом роддоме будет достаточно для обслуживания города.

Он добавил, что частично пациентов могут разместить в больнице №5. По словам главы департамента здравоохранения Крыма Сергея Шеховцова, ремонт будет осуществляться поэтапно.

Рабочие постараются выполнить основные работы, не закрывая учреждение для посетителей. Как отмечает ForPost, капитальный ремонт выполнят за счет Москвы. Стоимость всех работ оценивается в 305 млн рублей.

Ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев провел совещание с членами городского правительства. Он поручил профильным ведомства ответить на обращения горожан.