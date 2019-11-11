Развожаев назвал соцсети важным каналом коммуникации с жителями Севастополя

Севастополь, 11 ноября. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что социальные сети являются важным каналом взаимодействия с жителями. Об этом он сказал на совещании городского правительства.

Власти должны обрабатывать все комментарии севастопольцев в соцсетях, которые касаются благоустройства, комфортной городской среды, считает Развожаев. Он поручил профильным ведомствам заниматься решением проблем горожан.

«Соцсети — важнейший канал коммуникации. Буду теперь еще и показывать на совещаниях то, что присылают мне люди в социальных сетях», — сказал врио губернатор, его цитирует ForPost.

На прошлом совещании Развожаев обратил внимание чиновников на проблемы с дорогами, о которых севастопольцы написали в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Развожаев отменил закупку дорогой иномарки для местных чиновников. Он считает, что государственные средства нужно тратить эффективно на решение первоочередных задач.