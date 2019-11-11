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Строительство гражданского сектора аэропорта «Бельбек» начнется в 2020 году

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Строительство гражданского сектора аэропорта «Бельбек» начнется в 2020 году

Симферополь, 11 ноября. Строительство инфраструктуры для гражданского сектора аэродрома «Бельбек» в Севастополе начнут в 2020 году. Об этом рассказал гендиректор аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин.

«Бельбек» может принимать малые самолеты деловой авиации. Доля в уставном капитале аэропорта принадлежит правительству Севастополя. Планируется, что гражданскую инфраструктуру аэропорта будут строить подразделения Минобороны России.

Проектирование должны завершить до конца 2019 года. «Бельбек» может принять первые рейсы в 2021 году. Как отмечает ТАСС, в 2018 году на аэродроме завершили строители ВПП для бомбардировщиков и стратегических ракетоносцев.

Крымский аэропорт «Симферополь» активно развивается. Самолеты прилетают к новому терминалу, открытому весной 2018 года в Международному Ялтинскому форуму.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что главный аэропорт республики готов к приему международных рейсов. Его назвали в честь великого русского художника-мариниста Ивана Айвазовского.

Напомним, что после событий «Крымской весны» в 2014 году международные авиакомпании перестали летать в Крым. Российские перевозчики осуществляют регулярные полеты в Симферополь из крупных городов страны.

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