Симферополь вошел в топ-25 самых татуированных городов России

Симферополь, 7 ноября. Столица Крыма вошла в топ-25 самых татуированных городов России по версии агентства Zoom market.

На первой строчке рейтинга находится Челябинск, за ним Москва и Петербург. Симферополь расположился на 19 строчке, на последнем месте Махачкала, пишет ForPost.

Эксперты отмечают, что только пятая часть респондентов положительно относятся к татуировкам. 36% считают, что татуировки — это дурной тон, а 43% относятся к рисункам на теле нейтрально.

Как рассказал крымский тату-мастер Константин Васильев, сейчас татуировками никого не удивишь. Популярность татуировок начала расти с 2012 года и последние годы эта тенденция не меняется.

По его словам, крымчане часто делают «татуировки-рукава» — рисунок на всей руке и плечах. Но тату на лице — большая редкость, хотя в Москве и в Петербурге такие татуировки делают многие, добавил Васильев.