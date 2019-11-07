Севастополь получит более 25 млрд рублей на социально-экономическое развитие

Севастополь, 7 ноября. Более 25 млрд рублей получит Севастополь на социально-экономическое развитие, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

Решение о дополнительном финансировании было принято на расширенном совещании с участием вице-премьера России Дмитрия Козака.

«Мы получили при поддержке президента дополнительные средства на предстоящую трехлетку 26 млрд 336 млн рублей», — сказал врио губернатора, его цитирует ForPost.

Развожаев добавил, что в 2020 году Севастополь получит 7,1 млрд рублей. Деньги направят на ремонт и благоустройство общественных пространств, покупку коммунальной техники.

Часть средств потратят на переоснащение медицинских учреждений города. Глава региона добавил, что средства должны вовремя освоить. Он потребовал от чиновников эффективной слаженной работы.