В Крыму с затонувшего в 1942 году корабля «Жан Жорес» подняли 61 тысячу боеприпасов

Симферополь, 6 ноября. В Крыму завершилась операция по подъему и ликвидации найденных на затонувшем возле Феодосии корабле «Жан Жорес» боеприпасов, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны уничтожали на специальных подрывных площадках. Всего было обнаружено и уничтожено 49500 патронов и 11603 единиц взрывоопасных предметов. Спасателям пришлось 339 раз опускаться под воду, было обследовано 160 квадратных метров акватории.

К проведению работ привлекались спасатели, силы и средства городского отделения полиции, станции медицинской скорой помощи, военные.

«Сложность проведения работ заключалась в том, что взрывоопасные предметы, находившиеся на судне, были окончательно снаряженными, то есть подготовленными к выстрелу. Также работу водолазов усложняла недостаточная видимость в связи с илистым грунтом, из-за чего при любых движениях водолазов вода мутнела», — отметили в администрации.

В среду в Феодосии наградили участников работ на теплоходе «Жан Жорес».

«Жан Жорес» — грузовой двухпалубный теплоход 3-х островного типа. В 1942 году теплоход обеспечивал Керченско-Феодосийскую десантную операцию в Крыму. 16 января 1942 года корабль при заходе в Феодосийский порт подорвался на магнитной мине.