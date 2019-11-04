Развожаев поздравил жителей Севастополя с Днем народного единства

Севастополь, 4 ноября. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поздравил горожан с Днем народного единства. Он напомнил севастопольцам о их выборе присоединиться к России.

День народного единства имеет большое значение для Крыма и Севастополя, отметил губернатор. Он подчеркнул, что в марте 2014 года крымчане проявили патриотизм и сплоченность, чтобы стать частью России.

«Единство, патриотизм и осознание роли города-героя в судьбе России позволили севастопольцам сделать в 2014-м году исторический выбор», — сказал Развожаев, его слова приводит ForPost.

Этот выбор принес Крыму мир и согласие, экономическое процветание. По мнению Развожаева, севастопольцы не пожалели, что выбрали Россию.

4 ноября День народного единства отмечается во всех регионах страны. Россияне выходят на демонстрации, участвуют в праздничных мероприятиях, играх, спортивных соревнованиях.