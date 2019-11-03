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Генуэзскую усадьбу парка «Федюхины высоты» озеленили в Крыму

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Генуэзскую усадьбу парка «Федюхины высоты» озеленили в Крыму

Симферополь, 3 ноября. Жители Севастополя озеленили генуэзскую усадьбу Локо Чимбали, построенную в парке «Федюхины высоты». 

На средневековой площадке высадили орех, айву, алычу, грушу и инжир. По словам PR-директора парка Ольги Глуховой, к проекту присоединились волонтеры и неравнодушные горожане.

«Фрукты пригодятся местной таверне. Виноград украсит беседки, а центральным элементом благоустройства станет пятиметровая шелковица», — добавила Глухова, ее цитирует FoPost.

Ландшафтный дизайнер Яна Клишина добавила, что в аптекарском огороде на территории усадьбы появится розарий. Вырощенные здесь травы будут добавлять в чай и предлагать гостям исторического парка.

Военно-исторический парк «Федюхины высоты» откроют в 2020 году. Он расположился в одноименной долине возле Севастополя.

В сентябре заработали первые три площадки парка — «Античность», «Средневековье» и «Первая оборона Севастополя». Создатели парка хотят представить в парке историю полуострова за последние две тысячи лет.

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