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Горан Брегович решил купить квартиру в Крыму

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Горан Брегович решил купить квартиру в Крыму

Симферополь, 30 октября. Известный сербский музыкант Горан Брегович хочет купить квартиру в Крыму, сообщил директор одного из крымских концертных агентств Игорь Нескубин.

3 ноября в Симферополе состоится концерт Бреговича, пишет «Крыминформ». По словам Нескубина, музыкант спросил, правда ли, что полуостров очень красивый. 

«Я скинул ему несколько фото с видами полуострова. Они настолько впечатлили артиста, что он попросил подсказать ему варианты жилья в Крыму», – сказал концертный директор, его слова приводит ForPost.

Брегович владеет недвижимостью в Хорватии, Сербии и Франции. Он известен своим уникальным музыкальным талантом. Мелодии Бреговича звучат во многих зарубежных фильмах.

Брегович долгое время сотрудничал с режиссером Эмиром Кустурицей. Это еще один поклонник российского Крыма.

Ранее сообщалось, что французский актер Жерар Депардье и Кустурица планировали посетить Крым. Внимание зарубежных гостей привлек Ялтинский экономический форум.

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