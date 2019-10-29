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МЧС предупредило о резком похолодании в Крыму

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МЧС предупредило о резком похолодании в Крыму

Симферополь, 29 октября. Резкое похолодание ожидается в Крыму на текущей неделе, температура опустится до -5 градусов. Об этом сообщило МЧС России по региону со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным Гидрометцентра, 30 октября, в среду, в Крым придет холодный фронт. Минусовая температура сохранится 31 октября и 1 ноября. Кроме того, в среду ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы могут достигать 15-20 м/с.

Синоптики сообщили, что в среду и четверг в Крыму пройдут дожди, в горах может выпасть мокрый снег. В пятницу минимальная температура составит -2…-5 градусов, на побережье – 2...5 градусов тепла. Спасатели призвали крымчан соблюдать правила безопасности в связи с приближающейся непогодой, сообщает Forpost.

Ранее эксперты назвали приоритетные направления отдыха у россиян на ноябрьские праздники. Крым вошел в число самых востребованных для отдыха направлений в России вместе с Москвой, Сочи и Санкт-Петербургом.

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