Крымские власти задумались о создании горнолыжного курорта на Ай-Петри

Симферополь, 29 октября. Крымские власти задумались о создании горнолыжного курорта на полуострове. В следующем году специалисты исследуют северный склон горы Ай-Петри и горный массив Чатыр-Даг, чтобы понять, можно ли будет открыть в этой местности горнолыжный курорт, сообщил исполняющий обязанности министра курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Крымский чиновник сообщил, что исследование о пригодности местности для открытия горнолыжного курорта проводит одна из российских компаний, которая обладает полномочиями по сертификации горнолыжных трасс.

«Так, чтобы это исследование было уже официальным, со всеми лицензиями, чтобы понимать, есть ли климатические природные возможности для организации горнолыжного курорта на северном склоне горы Ай-Петри и Чатыр-Даг», — пояснил Волченко на IX туристском форуме «Открытый Крым».

По его словам, в данный момент нет ни одного исследования климатической пригодности крымских гор для организации горнолыжных курортов. Волченко добавил, что проект может быть создан после официального подтверждения природных возможностей на территории полуострова.

На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов, говоря о планах работы правительства региона на пять лет, сообщил, что заключен двухлетний контракт с экспертной организацией, которая изучит возможности реализации проекта горнолыжного курорта в районе гор Ай-Петри и Чатыр-даг.