Спасатели вывели из леса группу туристов с девятью детьми в Севастополе

Севастополь, 28 октября. Спасатели вывели из леса группу туристов с девятью детьми, которые отправилась в пеший поход в районе Чернореченского каньона.

Известно, что группа туристов из 19 человек, среди которых был и четырехлетний ребенок, отправилась по маршруту 27 октября. На обратном пути они сбились с пути и в течение десяти часов плутали по лесу. Вечером туристы позвонили в службу спасения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

После получения звонка о помощи на место незамедлительно отправились горноспасатели Спецотряда, который обнаружили группу по координатам, которые зафиксировал навигатор туристов. Однако добираться до людей пришлось около часа. К счастью, помощь врачей им не понадобилась. Об этом пишет ForPost.

Спасатели напомнили, что туристам необходимо сообщить службам МЧС России за десять дней до отправления количество участников группы, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и дату выхода.