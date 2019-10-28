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Спасатели вывели из леса группу туристов с девятью детьми в Севастополе

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Спасатели вывели из леса группу туристов с девятью детьми в Севастополе

Севастополь, 28 октября. Спасатели вывели из леса группу туристов с девятью детьми, которые отправилась в пеший поход в районе Чернореченского каньона.

Известно, что группа туристов из 19 человек, среди которых был и четырехлетний ребенок, отправилась по маршруту 27 октября. На обратном пути они сбились с пути и в течение десяти часов плутали по лесу. Вечером туристы позвонили в службу спасения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

После получения звонка о помощи на место незамедлительно отправились горноспасатели Спецотряда, который обнаружили группу  по координатам, которые зафиксировал навигатор туристов. Однако добираться до людей пришлось около часа. К счастью, помощь врачей им не понадобилась. Об этом пишет ForPost.

Спасатели напомнили, что туристам необходимо сообщить службам МЧС России за десять дней до отправления количество участников группы, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и дату выхода.

«Таким образом, сотрудники МЧС имеют возможность отследить соответствие заявленным маршруту и графику, а также вовремя сориентировать сбившихся с дороги людей и направить помощь к заблудившимся или пострадавшим сразу же, как только у тех возникли трудности в пути», — проинформировали в МЧС.

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