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Древний некрополь может находиться рядом с крымским «Херсонесом»

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Древний некрополь может находиться рядом с крымским «Херсонесом»

Москва, 26 октября. Ученые не исключают, что на участке, принадлежащем Минобороны России в Севастополе, располагался древний некрополь. Об этом заявила директор «Херсонеса» Елена Морозова. 

Участок отдадут для расширения музея-заповедника, пишет ForPost. По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, здесь проведут археологические раскопки.

Директор «Херсонеса» рассказала, что древние люди хоронили умерших за городской стеной. Они верили в то, что умершие охраняют их после смерти.

Ранее митрополит Псковский Тихон сообщил, что на новой площадке могут построить открытую сцену, несколько музейных пространств.

Ранее стало известно, что в Феодосии во время восстановительных работ объекта культурного значения «Дача Стамболи» были найдены старинные банкноты и письма немецких офицеров.

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