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Старинные банкноты нашли во время реставрации «Дачи Стамболи» в Крыму

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Старинные банкноты нашли во время реставрации «Дачи Стамболи» в Крыму

Севастополь, 26 октября. Рабочие нашли предметы старины во время реставрации «Дачи Стамболи» в Феодосии, сообщила главный хранитель фондов дачи Ксения Гусева.

Интересную находку сделали в вентиляционной шахте старинного особняка. Это банкноты начала века, личные вещи и письма немецких офицеров времен Великой Отечественной войны.

Старинные банкноты нашли во время реставрации «Дачи Стамболи» в Крыму

По словам Гусевой, все артефакты после классификации включат в музейную экспозицию. Как сообщается на сайте городской администрации Феодосии, это не первая находка в стенах знаменитого особняка, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что столичные археологи нашли возле парка «Зарядье» старинные подсвечники, монеты и глиняную посуду.

Еще одну интересную находку сделали археологи в центре Москвы, они обнаружили деревянный крест с изображением Сергия Радонежского.

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