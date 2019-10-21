Власти Крыма возрождают Ялтинскую киностудию

Ялта, 21 октября. Известную Ялтинскую киностудию планируют оснастить новым оборудованием, заявила замминистра культуры республики Татьяна Манежина.

Кинематографический цех полностью обновят, уже отремонтировали бассейн для съемок морских сцен. На базе киностудии заработала киногостиная, пишет ForPost.

Ялтинская киностудия работает над производством фильмов, это подтвердило руководство студии. По данным правительства Крыма, на восстановление всех залов потребуется 4 млрд рублей.

Весной 2019 года глава Минкультуры России Владимир Мединский заявил, что Ялтинской киностудии нужен серьезный инвестор.

Основанная в 1917 году киностудия через два года была национализирована. В советское время здесь сняли такие известные фильмы, как «Человек-амфибия», «Остров сокровищ».

Ранее стала известна судьба трех советских актеров с трагической судьбой, среди них Ольга Орлова, Изольда Извицкая и Светлана Светличная.

Плакаты с киноляпами и известными актерами демонстрировали в поездах московского метро в рамках акции «Привет, Москва!»