Уникальные книги петровской эпохи передадут в севастопольскую библиотеку

Симферополь, 21 октября. Полное собрание «Петровской коллекции» передадут в Морскую библиотеку имени адмирала Лазарева в Севастополе.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев выступил в Москве на Морской коллегии при российском правительстве. Он рассказал о развитии яхтенного туризма и взаимодействии Центральной военно-морской библиотеки Минобороны РФ с Севастополем.

Развожаев отметил, что сейчас идет оцифровка книг о становлении морского дела в России. Это касается документов Петра Великого об управлении адмиралтейством и прочих ценных книг.

Позднее это собрание пополнит одну из крупнейших библиотек Севастополя, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что коллекцию уникальных открыток и книг передали в музейный фонд Ленинградской области.

Также известно, что в Москве в церковной книге нашли неизвестный автограф писателя Николая Гоголя. Он был крестным отцом поэта Алексея Хомякова.