Крымчанка выжила после падения с 40-метровой скалы

Симферополь, 21 октября. Молодая девушка осталась жива после падения с 40-метровой скалы, сообщили в МЧС Республики Крым.

Инцидент произошел утром 20 октября. Жительница Симферополя гуляла на вершине горы Стол-Гора и случайно оступилась, упав в ущелье.

По словам главы МЧС Сергея Шахова, густая растительность у подножия горы смягчила удар. В результате падения она получила различные травмы.

Прибывшие на место происшествия спасатели подняли пострадавшую из ущелья с помощью альпинистского снаряжения.

Ранее сообщалось, что аналогичный инцидент произошел в Якутии. Молодая девушка упала с 50-метровой скалы и выжила.