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Перевозки на «Кометах» в Крыму в будущем году планируется начать с мая

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Перевозки на «Кометах» в Крыму в будущем году планируется начать с мая

Севастополь, 14 октября. В будущем году сезон морских перевозок по направлению «Ялта – Севастополь» на скоростных судах «Комета» планируется начать раньше, чем в 2019-м – уже в мае.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя концерна «Калашников», местные власти также планируют увеличить количество рейсов в два раза, в связи с чем на линию будет выпущена еще одна «Комета».

Морские перевозки на новых скоростных судах осуществляются в Крыму с 2018 года: в первый год «Кометы» курсировали между Ялтой и Севастополем в августе и сентябре, за два месяца было перевезено более 22 тысяч пассажиров.

В текущем году скоростные суда вышли на линию с начала июня – за четыре месяца морские прогулки совершили около 39 тысяч человек. На будущий год местные власти прогнозируют рост числа пассажиров.

Как напоминает «Газета.ru», проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок у побережья Крыма реализуется концерном «Калашников» по поручению президента России Владимира Путина.

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Источник: ТАСС
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