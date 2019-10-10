В лесах Крыма пытаются спасти от гибели экзотического зверя

Севастополь, 10 октября. В крымских лесах уже несколько недель пытаются найти обезьяну. На поиски вышли лесники, зоозащитники и все неравнодушные. Их цель — найти зверька до морозов.

На днях туристы в лесах Крыма встретили экзотическое животное. Им оказался, предположительно, лангур — обезьянка семейства мартышковые. Зверек может не пережить эту зиму, если останется в лесу. Представители его семейства питаются листвой и привыкли к теплу. В Крымском лесу таких условий для животного нет. Лесники уже вышли на поиски животного по поручению начальника департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Владимир Капитонова, пишет Forpost.