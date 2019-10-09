Туристы заявили о готовности рекомендовать друзьям отдых в Крыму

Симферополь, 9 октября. Три четверти (76%) самостоятельно отдохнувших этим летом в Крыму туристов удовлетворены и готовы вернуться на полуостров в следующем году. Об этом сообщает сервис Biletix.

Эксперты опросили 1 128 пользователей. Четыре из пяти опрошенных (81%) заявили о готовности рекомендовать Крым для летнего отдыха друзьям, родным и близким.

Оценивая положительные качества полуострова, 29% респондентов отметили красоту природы Крыма, 24% — благоприятный климат. Гостеприимство местных жителей больше всего понравилось 9% участников опроса, транспортная доступность — 8% опрошенных, высокое качество продуктов питания оценили 6% респондентов.

Ранее глава французской организации Cercle Renaissance Мишель де Ростолан заявил, что Крым будет иметь успех у туристов, поскольку Россия делает существенный вклад в развитие полуострова. Cercle Renaissance ежегодно устраивает поездки в какую-либо страну. В этом году они поехали в Россию, побывав в самых известных туристических точках Крымского полуострова.

По словам де Ростолана, в ходе поездки делегация оценила объем инвестиций, которые вкладываются сегодня в развитие Крыма. Он упомянул аэропорт Симферополя, Крымский мост, строительство дорог.

«Конечно, Крым будет иметь успех у туристов», — резюмировал де Ростолан.

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что только за первые восемь месяцев этого года Крым посетили около миллиона туристов с Украины, сообщила Газета.ru. Он подчеркнул, что курорты полуострова также будут востребованы на новогодние праздники и в бархатный сезон.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного на полуострове в 2014 году референдума. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что принятое крымчанами решение, окончательное и не подлежит обсуждению, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.