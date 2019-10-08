В Крыму обозначили главные направления развития полуострова

Севастополь, 8 октября. Заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко рассказала о главных направлениях своей работы на посту. По ее словам, она нацелена развивать сельское хозяйство и поддерживать действующие в регионы промышленные предприятия.

Сельское хозяйство должно стать окном для потока инвестиций и драйвером для увеличения доходной части регионального бюджета, заявила Литовко. Говоря о развитии сельского хозяйства, чиновница отметила высокие показатели по сбору урожая винограда, а также рассказала о планах по созданию кластера аквакультуры и рыбодобывающего кластера.

По словам замгубернатора, в данный момент формируются площадки, которые можно будет использовать для инвестиций, сообщил ForPost.

«Мы полностью изменим систему единого окна для бизнеса, которая сейчас не работает. Будет усилена роль Корпорации развития», — сказала она, добавив, что до конца года откроется первый центр «Мой бизнес».

По словам чиновницы, на базе центра «Мой бизнес» будут проводиться семинары и лекции, предпринимателей смогут консультировать по всем вопросам о финансовой поддержке.

Кроме того, Литовко призвала определить комплексную программу развития туризма. Она рассказала о необходимости определения площадки для увеличения мест размещения.