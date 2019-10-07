Спасатели предупредили крымчан о заморозках 9 октября

Симферополь, 7 октября. Похолодание до минус 2 градусов ожидается в Симферополе 9 октября сообщили в ГУ МЧС Крыма.

Спасатели объявили экстренное предупреждение в связи с заморозками на почве и в воздухе. В степных районах Крыма похолодает до минус 3 градусов.

7 октября в Крыму 17 градусов тепла, ветер дует со скоростью до 6 метров в секунду. Как отмечает ForPost, в первой половине недели на полуострове ожидаются дожди.

В среду прогнозируется облачная погода, осадки прекратятся. Ранее синоптики сообщили, что в этом году центральную часть России ждет короткая зима.