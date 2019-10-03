Проект «Губернаторский лагерь» обсудят на Всероссийском форуме в «Артеке»

Ялта, 3 октября. Итоги первого года проекта «Губернаторский лагерь» представят на Всероссийском форуме организаторов детского отдыха и оздоровления в «Артеке».

Мероприятие состоится 10-11 октября. На форуме обсудят результаты внедрения образовательных программ и кадровых технологий «Артека» в лагерях регионов России и за рубежом.

Специалисты представят статистику по охваченными новыми программами детям, а также оценят роль университетов-партнеров. По словам директора «Артека» Константина Федоренко, создание губернаторских лагерей повысит качество детского отдыха.

«В любой отрасли стандарты качества задают лидеры. В сфере детского отдыха — это федеральные центры «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан», — отметил он.

Представитель Губернаторского лазеря ХМАО Елена Хорева добавила, что отдыхом в их учреждении заинтересовалось много детей. Уникальная культурная программа «Артека» привлекает школьников в лагерь.

Участники форума отмечают, что ребята хвалят программы по профориентации.

«Они отметили, что все профильные отряды дали им новые компетенции, новые навыки», — подчеркула представитель Губернаторского лагеря «Артек» Ярославии» Наталья Кабанова.

В рамках работы форума состоится совещание по итогам летней кампании. В нем примут участие представители Минпросвета, МЧС, Минздрава, Роструда и других российских ведомств.