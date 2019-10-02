Фрегат «Адмирал Макаров» после стоянки в Греции направился в Сирию

Севастополь, 2 октября. Военные моряки ЧФ РФ приняли участие в форуме «Русская неделя на Ионических островах» на греческом Корфу.

Экипаж фрегата «Адмирал Макаров» побывал в Греции на мероприятиях, посвященных памяти адмирала Федора Ушакова. Как сообщили в пресс-службе ЧФ РФ, моряки присутствовали на литургии в храме Иоанна Предтечи, а также возложили венки к памятнику греческому президенту Иоаннису Каподистрии.

Делегацию российских моряков возглавил командующий ЧФ РФ вице-адмирал Игорь Осипов. После завершения мероприятий в Греции фрегат направился в сирийский порт Тартус.

Моряки «Адмирала Макарова» сменят экипаж сторожевого корабля «Пытливый», пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что стоянка «Адмирала Макарова» вызвала ажиотаж у греков. Всего за несколько дней его посетили более тысячи человек. Экскурсии провели офицеры на верхней палубе корабля.