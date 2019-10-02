Бизнесмен незаконно продавал санкционный сыр в Крыму

Севастополь, 2 октября. Предприниматель незаконно продавал санкционный сыр немецкого и литовского производства на территории Крыма, сообщили в прокуратуре Севастополя.

У жителя Севастополя изъяли четыре килограмма сыра «Дорблю» и «Джугас» после проверки надзорных органов. По данным ведомства, незаконная торговля велась в магазине «Сворцово».

Нарушитель проигнорировал экономические меры, введенные на территории России. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье о незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что в российской столице уничтожили 5,5 тонн санкционной колбасы и сыра. Продэмбарго действует в отношении западных стран, которые ввели антироссийские санкции.