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В Севастополе решили сохранить деревья на площади Ушакова

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В Севастополе решили сохранить деревья на площади Ушакова

Севастополь, 1 октября. Все деревья, которые сейчас растут на площади Ушакова в Севастополе, останутся на своих местах. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Михаил Развожаев.

1 октября в Севастополе стартовали общественные обсуждения, касающиеся проекта благоустройства Большой Морской улицы. Развожаев сообщил, что здесь не будут делать велосипедные дорожки и оставят три полосы для автомобилей, передает ForPost.

Напомним, ранее Союз архитекторов Севастополя направил Развожаеву обращение, касающееся благоустройства Большой Морской. Как отметили эксперты, центр города отличается единым архитектурным ансамблем со сложившейся транспортной и композиционной структурой. По мнению архитекторов, концепция благоустройства Большой Морской, которая предлагалась ранее, не учитывала сложившуюся в Севастополе транспортную ситуацию.

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Источник: ForPost
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