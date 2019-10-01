Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Архитекторы выступил против предложенного благоустройства центральной улицы Севастополя

143
0 Оставить комментарий

Архитекторы выступил против предложенного благоустройства центральной улицы Севастополя

Севастополь, 1 октября. Союз архитекторов Севастополя направил письмо временно исполняющему обязанности губернатора региона Михаилу Развожаеву, в котором выступил против предложенной московским бюро Wowhaus концепции благоустройства главной улицы города – Большой Морской.

В Союзе архитекторов отметили, что центральная часть Севастополя является единым архитектурным ансамблем со сложившейся транспортной, композиционной структурой и благоустройством. Архитекторы считают, что предложенная концепция уменьшения проезжей части в пользу велодвижения не учитывает транспортную ситуацию в городе. Кроме того, севастопольские архитекторы отметили, что организация площадок отдыха на островках безопасности требует устройства дополнительных переходов, пишет Forpost.

Также архитекторы выступили против предложенного благоустройства бровки склона и раскрытия вида на Южную бухту. Они считают, что предложенная концепция лишь еще больше загромоздит площадку.

Архитекторы предложили провести конкурс с привлечением местных специалистов. В Союзе считают, что проекты иногородних специалистов не соответствуют требованиям города.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров