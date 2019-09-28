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Учения по спасению экипажа подводной лодки прошли в Черном море

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Учения по спасению экипажа подводной лодки прошли в Черном море

Севастополь, 28 сентября. Учения по спасению тонущей подводной лодки состоялись в акватории Черного моря, об этом сообщили в пресс-службе ЧФ РФ.

Моряки должны были провести спасательную операцию поврежденной субмарины. В учениях принимали участие 12 кораблей, в том числе подлодка «Колпино», корабль «Муромец», тральщик «Турбинист».

К поискам подлодки подключились самолеты Бе-12 и вертолет Ка-27. С помощью глубоководного аппарата аварийная группа подняла на поверхность моряков, пишет ForPost.

Военные моряки также отработали действия по оказанию первой помощи пострадавшим. Как отмечается в сообщении пресс-службы ЧФ РФ, маневры прошли успешно.

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