Крымские ученые ищут останки древнего человека в пещере «Таврида»

Симферополь, 24 сентября. Останки древнего человека ищут археологи в пещере «Таврида», рассказал глава совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

Крымские ученые надеются найти останки древнего человека вблизи исторического входа в пещеру. Для проверки гипотезы археологам предстоит снять около 10 метров грунта.

«Палеонтологические находки, которые были сделаны в этой пещере аналогичны тем, что были сделаны на Северном Кавказе», — пояснил Самохин, его цитирует ForPost.

Пещера была найдена в прошлом году в районе поселка Зуя Белогорского района. Это произошло во время строительства трассы «Таврида».

Исследователи хотят открыть на этой территории научно-образовательный компекс и провести тщательные раскопки.

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