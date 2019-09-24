Симферополь, 24 сентября. Археологи нашли исторический вход в крымскую пещеру «Таврида», не исключено, что при раскопках будут обнаружены останки древнего человека. Об этом рассказал руководитель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета имени В.И​​​. Вернадского Геннадий Самохин.

По его словам, учеными были проведены геофизические изыскания на поверхности. Археологи нашли исторический вход в пещеру «Таврида» в Крыму. После томографии склона стало известно, что миллион — полтора миллиона лет назад на этой территории находился исторический вход в пещеру. Как пишет РИА Новости, Самохин уточнил, что через вход в пещеру заходили звери, а также в ней мог жить человек. Вход будет изучен с помощью современных приборов. Следующим этапом станут работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение, во время которого археологи могут найти останки животных и людей.

Археологические исследования на территории Крымского полуострова активно развернулись с 2014 года в связи с масштабными инфраструктурными проектами, а сложные подводные исследования стали возможны после воссоединения Крыма с Россией, рассказали ученые, проводящие археологические раскопки на территории полуострова.

Они рассказали, что пятилетняя активная работа историков в регионе привела к «сенсационным открытиям». Как уточнил директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ имени И. В. Вернадского Александр Айбабин, до вступления в состав России в Крыму существовало отделение института Востоковедения. При этом возврат полуострова в РФ и включение ведомства в Крымский федеральный университет «просто спасло институт».

По словам ученых, наиболее ощутимой поддержкой стала возможность получения грантов на исследования. Как уточнил директор «Института археологии Крыма РАН» Вадим Майко, за «пятилетку» в ходе охранных работ были сделаны «выдающиеся археологические открытия». Он добавил, что специалисты раскопали широкими площадями памятники эпохи палеолита и мезолита, поселения и курганы эпохи бронзы. Кроме того, были найдены скифские и сарматские поселенческие, а также погребальные и культовые памятники. Крымские ученые вместе с коллегами по всей РФ обнаружили уникальные по сохранности античные поселения, деревни золотоордынского времени и эпохи крымского ханства.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.