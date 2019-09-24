Симферополь, 24 сентября. Археологи нашли исторический вход в крымскую пещеру «Таврида», не исключено, что при раскопках будут обнаружены останки древнего человека. Об этом рассказал руководитель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Геннадий Самохин.
По его словам, учеными были проведены геофизические изыскания на поверхности. Археологи нашли исторический вход в пещеру «Таврида» в Крыму. После томографии склона стало известно, что миллион — полтора миллиона лет назад на этой территории находился исторический вход в пещеру. Как пишет РИА Новости, Самохин уточнил, что через вход в пещеру заходили звери, а также в ней мог жить человек. Вход будет изучен с помощью современных приборов. Следующим этапом станут работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение, во время которого археологи могут найти останки животных и людей.
Археологические исследования на территории Крымского полуострова активно развернулись с 2014 года в связи с масштабными инфраструктурными проектами, а сложные подводные исследования стали возможны после воссоединения Крыма с Россией, рассказали ученые, проводящие археологические раскопки на территории полуострова.
Они рассказали, что пятилетняя активная работа историков в регионе привела к «сенсационным открытиям». Как уточнил директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ имени И. В. Вернадского Александр Айбабин, до вступления в состав России в Крыму существовало отделение института Востоковедения. При этом возврат полуострова в РФ и включение ведомства в Крымский федеральный университет «просто спасло институт».
По словам ученых, наиболее ощутимой поддержкой стала возможность получения грантов на исследования. Как уточнил директор «Института археологии Крыма РАН» Вадим Майко, за «пятилетку» в ходе охранных работ были сделаны «выдающиеся археологические открытия». Он добавил, что специалисты раскопали широкими площадями памятники эпохи палеолита и мезолита, поселения и курганы эпохи бронзы. Кроме того, были найдены скифские и сарматские поселенческие, а также погребальные и культовые памятники. Крымские ученые вместе с коллегами по всей РФ обнаружили уникальные по сохранности античные поселения, деревни золотоордынского времени и эпохи крымского ханства.
Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.