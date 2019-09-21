Крымчанок пригласили пройти бесплатную маммографию

Севастополь, 21 сентяюря. Мобильная лаборатория для женщин в рамках акции «Розовая ленточка» заработала на площади Нахимова в Севастополе.

Пройти маммографию и получить консультацию врача можно бесплатно. Акция, которая действует с 21 по 22 сентября, направлена на профилактику рака молочной железы.

Как рассказала глава Всероссийского движения «Матери России» Валентина Петренко, рак молочной железы занимает первое место в стране среди других онкологических заболеваний.

«Такая же высокая статистика по заболеваемости раком предстательной железы, поэтому в дальнейшем будем приглашать мужчин», — отметила активистка, ее слова передает ForPost.

Ранее сообщалось, что американские ученые нашли связь между качеством воды и раком. По мнению экспертов, плохо очищенная вода может содержать примеси радиоактивных металлов и спровоцировать развитие онкологических заболеваний.