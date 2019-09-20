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Синоптики предупредили крымчан о первых заморозках

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Синоптики предупредили крымчан о первых заморозках

Cимферополь, 20 сентября. Резкое похолодание придет в Крым на выходных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Первые заморозки ожидаются 21-22 сентября. В степных и предгорных районах Крыма прогнозируется до минус 2 градусов. Днем температура воздуха составит 13 градусов тепла.

В выходные будет стоять пасмурная погода, пишет Forpost. На всей европейской территории России резко похолодало в середине недели.

Скандинавский циклон принес дожди и первый снег. Ранее сообщалось, что в Московской области минувшая ночь стала самой холодной с начала осени.

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