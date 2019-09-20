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Аксенов наделил Ковитиди полномочиями сенатора от Крыма

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Аксенов наделил Ковитиди полномочиями сенатора от Крыма

Симферополь, 20 сентября.Глава Крыма Сергей Аксенов наделил полномочиями сенатора Ольгу Ковитиди. На этот пост претендовали еще два кандидата.

Сергей Аксенов наделил полномочиями сенатора Ольгу Ковитиди, что подтверждается соответствующим указом. Глава Крыма также рассматривал кандидатуры Юрия Абисова и Андрея Мальгина.

Об этом рассказал спикер Госсовета Владимир Константинов. 20 сентября Сергея Аксенова переизбрали на пост главы Крыма, он принес присягу и официально вступил в должность.

Ольга Ковитиди родилась в 1962 году в Симферополе, 15 апреля 2014 года стала членом Совфеда от Крыма, является членом «Единой России».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что депутаты Госсовета Крыма единогласно поддержали Владимира Константинова. Он второй раз стал спикером крымского парламента после вхождения Крыма в состав РФ.

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