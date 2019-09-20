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Константинова избрали спикером крымского парламента

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Константинова избрали спикером крымского парламента

Симферополь, 20 сентября. Владимира Константинова избрали председателем крымского парламента второго созыва. Решение принято единогласно на заседании Госсовета.

В бюллетене была только одна кандидатура на пост спикера, другие депутаты не изъявили желания предентовать на этот пост. Константинова в ходе тайного голосования поддержали 74 человека.

Напомним, что политик уже дважды возглавлял крымский парламент. С 2010 по 2014 годы в качестве главы Верховного совета АР Крым, пишет РИА Новости.

И после вхождения полуострова в состав России с 2014 по 2019 годы. В парламенте второго созыва создано три фракции — 60 депутатов «Единой России», 10 депутатов от ЛДПР и 5 депутатов от КПРФ.

Владимир Константинов — один из крымских политиков, который поставил свою подпись под документом о присоединении полуострова к России. В 2014 году награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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