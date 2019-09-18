Симферополь, 18 сентября. Жители Крыма смогут снимать наличные с банковских карт на кассах магазинов, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей Центробанка Михаил Мамута.

По его словам, сроки запуска услуги на полуострове будут зависеть от готовности банков, участвующих в эксперименте. Кредитно-финансовые учреждения согласились принять участие в эксперименте по повышению финансовой доступности.

Жители Крыма смогут снимать деньги с карт в кассе магазинов. Как пишет газета «Известия», по мнению эксперта РЭУ имени Г. В. Плеханова Дениса Домащенко, в Крыму будет популярна услуга снятия наличных на кассах магазинов, так как в регионе установлено недостаточное количество банкоматов. Он уточнил, что большинство покупок местные жители совершают за наличный расчет.

Ранее стало известно, что в сети магазинов «ВкусВилл» теперь можно снимать наличными до пяти тысяч рублей непосредственно на кассах при безналичной оплате покупки. Об этом рассказали представители торговой сети.

Новый сервис запущен совместно со Сбербанком. Услуга доступна держателям карт Mastercard и Visa, выпущенных любыми российскими банками.

Сообщается, что уже сейчас опцией можно воспользоваться в 51 магазине в Санкт-Петербурге, а также в 8 магазинах Москвы и Московской области. Согласно планам, до конца 2019 года подключить к проекту должны все магазины, то есть около тысячи точек.

«Снять наличные на кассе смогут держатели карт Mastercard, Maestro и Visa, эмитированных любым банком на территории РФ, запустившим сервис по своим картам, и держатели Mastercard и Maestro, эмитированных за рубежом; сервис для карт «Мир» будет реализован позднее, до конца года», — уточнили в Сбербанке.

Работает функция следующим образом: покупатель «ВкусВилла» в момент совершения покупки и оплаты безналичным способом в случае необходимости может снять кратную 100 рублям сумму в пределах 5 тысяч рублей. Узнать о возможности снятия денег с кассы можно по размещенным в магазине информационным материалам.

Как рассказала РБК глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева, повышение доступности снятия наличных приведет к тому, что люди будут хранить больше средств на карте, ведь теперь не нужно будет снимать деньги в банкомате «впрок». Этот фактор (в совокупности с тем,что наличные выдаются при условии оплаты покупки картой) будет способствовать росту безналичных платежей, в котором заинтересованы банки, говорит специалист.

Кроме того, сервис обеспечит дополнительный комиссионный доход одному из организаторов — Сбербанку, поскольку сторонние банки, держатели карт которых будут снимать наличные через его сервис, скорее всего, будут платить ему комиссию, добавила Обаева.

Что касается «ВкусВилла», он на этой возможности ничего не заработает, а просто станет полезной точкой для тех, кто не нашел ближайший банкомат.

Кроме того, сообщалось, что снятие наличных в российских магазинах распространят на всю страну. В частности, уже в этом году сеть магазинов «Пятерочка» поддержала проведение эксперимента с выдачей наличных при совершении покупки.

Отмечается, что торговые точки будут получать небольшую комиссию за осуществление этой операции. Также, скорее всего, для снятия денег в магазине клиенту будет необходимо совершить какую-нибудь покупку, поскольку в противном случае магазинам будет невыгодно оказывать данную услугу.